Рязанцы пожаловались на состояние автобуса на маршруте № 49
Рязанцы пожаловались на грязный автобус на маршруте № 49. Соответствующие комментарии опубликованы под постами губернатора Павла Малкова.
«Скажите, можно ли живых людей на таком перевозить? К нам приезжают туристы, на этих автобусах ездят дети», — отметили в сообщении.
Кроме того, рязанцы обратили внимание, что подобные автобусы есть и на других маршрутах.
Ранее жители неоднократно жаловались на грязный общественный транспорт.