Рязанцы пожаловались на опасную пешеходную лестницу у ручья Быстрец
«Опасная лестница на маршруте с улицы Боголюбова через ручей Быстрец с выходом на улицу Тимуровцев. Администрации города и ДБГ стоит найти недостающую пару досок, а не ждать, что провал засыплет снегом», — написали рязанцы. Напомним, благоустройство у ручья Быстрец завершили в 2020 году. В том числе отремонтировали пешеходную лестницу.
Фото и видео: Татьяна Картышкова.