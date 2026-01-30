Россиян предупредили о возможном увольнении за громкий смех на рабочем месте

Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на юриста Екатерину Нечаеву. Она отметила, что в некоторых организациях, где требуется тишина и сосредоточенность, такой шум может расцениваться как нарушение трудовой дисциплины. По словам Нечаевой, если сотрудник своим смехом срывает рабочий процесс, ему могут сделать замечание. В случае повторного нарушения последует выговор, а за третье нарушение возможна даже угроза увольнения. Эксперт подчеркнула, что излишний шум не только мешает работе коллег, но также может негативно сказаться на имидже компании, особенно если в офис приходят клиенты.

Россиян предупредили о возможных последствиях громкого смеха на рабочем месте. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на юриста Екатерину Нечаеву.

Она отметила, что в некоторых организациях, где требуется тишина и сосредоточенность, такой шум может расцениваться как нарушение трудовой дисциплины.

По словам Нечаевой, если сотрудник своим смехом срывает рабочий процесс, ему могут сделать замечание. В случае повторного нарушения последует выговор, а за третье нарушение возможна даже угроза увольнения.

Эксперт подчеркнула, что излишний шум не только мешает работе коллег, но также может негативно сказаться на имидже компании, особенно если в офис приходят клиенты.