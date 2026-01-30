Россиян предупредили о «фейковых» фитнес-продуктах

Россиян предупредили о «фейковых» фитнес-продуктах. Об этом сообщает «Лента. ру».

По словам врачей, многие йогурты, мюсли и батончики создают иллюзию пользы, а не помогают здоровью, заявили врачи. Часто в них содержится большое количество сахара и жиров, поэтому по калориям они не уступают обычным сладостям.

Медики отметили, что в смузи и свежевыжатых соках мало клетчатки. Эти напитки только поднимают уровень сахара в крови, поэтому полезнее будет съесть фрукты.

Также врачи советуют не заменять коровье молоко растительным, так как в нём есть ароматизаторы и нет кальция с белком.