Россиян начали обманывать под предлогом продления подписки на онлайн-тренировки

Мошенники активизировались в России, пытаясь обманом получить личные данные граждан под предлогом продления подписки на сервис онлайн-тренировок. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, злоумышленники звонят с обычных мобильных и городских номеров, утверждая, что подписка пользователя на тренировочный сервис скоро истекает. Одна из пострадавших рассказала, что ей поступил звонок с предложением продлить подписку «навсегда» со скидками и кэшбэком, но для этого ей нужно было уточнить свои личные данные.
Ключевым моментом мошеннической схемы является правдоподобная привязка к сроку окончания подписки, что заставляет собеседника поверить в легитимность звонка. После этого злоумышленники просят предоставить персональные данные или даже продиктовать код из СМС-сообщения. При этом реальные сервисы уведомляют пользователей о продлении подписки через электронную почту и приложения.
Эксперты рекомендуют быть внимательными и не сообщать свои данные по телефону, особенно если звонок поступает от неизвестного номера.