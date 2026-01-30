Россиян начали обманывать под предлогом продления подписки на онлайн-тренировки

Мошенники активизировались в России и под предлогом продления подписки на сервис онлайн-тренировок пытаются обманом получить личные данные граждан, сообщает РИА Новости. Злоумышленники звонят с обычных мобильных и городских номеров, заявляя, что срок подписки скоро истекает. Они предлагают «навсегда» продлить подписку со скидками и кэшбэком, но для этого просят уточнить персональные данные или продиктовать код из СМС. Схема основывается на правдоподобной привязке к сроку подписки. Важно помнить, что реальные сервисы уведомляют пользователей только через электронную почту и приложения, а не по телефону.

Мошенники активизировались в России, пытаясь обманом получить личные данные граждан под предлогом продления подписки на сервис онлайн-тренировок. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, злоумышленники звонят с обычных мобильных и городских номеров, утверждая, что подписка пользователя на тренировочный сервис скоро истекает. Одна из пострадавших рассказала, что ей поступил звонок с предложением продлить подписку «навсегда» со скидками и кэшбэком, но для этого ей нужно было уточнить свои личные данные.

Ключевым моментом мошеннической схемы является правдоподобная привязка к сроку окончания подписки, что заставляет собеседника поверить в легитимность звонка. После этого злоумышленники просят предоставить персональные данные или даже продиктовать код из СМС-сообщения. При этом реальные сервисы уведомляют пользователей о продлении подписки через электронную почту и приложения.

Эксперты рекомендуют быть внимательными и не сообщать свои данные по телефону, особенно если звонок поступает от неизвестного номера.