Итоги года New
Публикации
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
934
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 801
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 081
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 477
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Россиян начали обманывать на сайтах знакомств рассказами о больных детях
Мошенники на сайтах знакомств используют обманные схемы для кражи денег у мужчин, выдавая себя за женщин с больными детьми. Об этом пишет РИА Новости.

Злоумышленники создают фальшивые анкеты и находят жертв на платформах для знакомств. Переведя общение в мессенджер, «онлайн-спутница» начинает рассказывать о проблемах с ребенком и просит деньги на лечение. После того как мужчины переводят средства, мошенники прекращают общение.

Однако через некоторое время «новая знакомая» вновь выходит на связь, предлагая вернуть долг. Для этого она просит продиктовать пятизначный код из СМС для «подтверждения перевода».

В результате жертвы теряют не только переведенные деньги, но и свои накопления, так как злоумышленники используют полученный код для доступа к счетам.