Россиян начали обманывать на сайтах знакомств рассказами о больных детях

Мошенники на сайтах знакомств используют обманные схемы для кражи денег у мужчин, выдавая себя за женщин с больными детьми. Об этом пишет РИА Новости.

Злоумышленники создают фальшивые анкеты и находят жертв на платформах для знакомств. Переведя общение в мессенджер, «онлайн-спутница» начинает рассказывать о проблемах с ребенком и просит деньги на лечение. После того как мужчины переводят средства, мошенники прекращают общение.

Однако через некоторое время «новая знакомая» вновь выходит на связь, предлагая вернуть долг. Для этого она просит продиктовать пятизначный код из СМС для «подтверждения перевода».

В результате жертвы теряют не только переведенные деньги, но и свои накопления, так как злоумышленники используют полученный код для доступа к счетам.