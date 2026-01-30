Российских студентов предупредили о мошенничестве с «новыми» зачетками

По словам депутата Антона Немкина, аферисты начали рассылать фишинговые письма и сообщения студентам от имени администрации учебных заведений. Мошенники требуют срочно оформить зачетную книжку нового образца или подтвердить данные в связи с переводом на цифровой формат. Как отметил Антон Немкин, в таких сообщениях используются официальный стиль, логотипы вузов, ссылки на поддельные сайты и формулировки, создающие ощущение срочности — например, угроза недопуска к сессии.

Российских студентов предупредили о мошенничестве с «новыми» зачетками. Об этом 30 января рассказал ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, аферисты начали рассылать фишинговые письма и сообщения студентам от имени администрации учебных заведений. Мошенники требуют срочно оформить зачетную книжку нового образца или подтвердить данные в связи с переводом на цифровой формат.

Как отметил Антон Немкин, в таких сообщениях используются официальный стиль, логотипы вузов, ссылки на поддельные сайты и формулировки, создающие ощущение срочности — например, угроза недопуска к сессии.

Когда студент переходит по ссылке, он попадает на фальшивый ресурс, где просят ввести персональные данные: логин и пароль от личного кабинета обучающегося, паспортные данные, номер телефона или банковской карты. В результате информация оказывается в распоряжении злоумышленников.