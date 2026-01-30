Рязань
Проект «Кадры для инвесторов» готовится к очередному трудовому семестру

Итоги трудоустройства студентов рязанских вузов и ссузов в трудовые семестры и перспективы развития движения студенческих отрядов в регионе обсудили на заседании совета 30 января в Доме молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе КРРО.

Рабочие специальности все чаще привлекают молодежь, и, как результат, выпускники девятых классов выбирают среднее профессиональное образование. С будущим местом работы студенты часто определяются еще на этапе учебы, и во многом этому способствует движение студенческих отрядов. За минувший год через систему студотрядов в различные сферы трудоустроились на практику и стажировку более 750 рязанских студентов. В том числе, благодаря проекту «Кадры для инвесторов» Корпорации развития студенты ссузов более трех месяцев работали машинистами сельхозтехники и ветеринарами в хозяйствах компании «Русская Аграрная Группа» в Сараевском и Пронском районах.

«Отрасль сельского хозяйства — особое направление, выбирать работу в котором нужно по зову сердца. Когда ребята приходят к нам еще во время учебы, у них складывает верное понимание, как и чем сейчас живет село. На практике они погружаются в рабочий процесс и решают для себя, останутся ли в профессии после окончания учебы. Корпорация развития помогает нам выстроить работу с вузами и ссузами региона», — отметила на совещании представитель компании «Русская Аграрная Группа» Екатерина Маврина.

Кроме того, Корпорация развития подготовила для инвестора один из профориентационных видеороликов проекта «Дело в кадрах», главную роль в котором исполнил будущий ветеринар — студент РГАТУ, работающий на мегаферме компании в селе Октябрьское. Такие примеры мотивируют студенческое сообщество и повышают у ребят интерес к выбранной специальности. И студотряды дают учащимся возможность попробовать себя в разных сферах еще на этапе учебы.

Корпорация развития продолжит организацию практику работы студентов в трудовой семестр для подготовки кадрового резерва инвесткомпаний региона.