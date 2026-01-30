Под Рязанью на дороге заметили лосиху с двумя лосятами
Местные жители заметили лосиху с двумя лосятами на подъезде к деревне Кельцы Рязанского района. Об этом сообщили в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани».
По словам очевидцев, животные вышли прямо к проезжей части.
Авторы публикации призвали водителей соблюдать осторожность и снижать скорость на этом участке дороги.