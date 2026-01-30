Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
-12°
Сбт, 31
-13°
Вск, 01
-17°
ЦБ USD 76.03 -0.24 30/01
ЦБ EUR 90.98 -0.32 30/01
Нал. USD 76.07 / 76.50 30/01 13:55
Нал. EUR 90.57 / 91.70 30/01 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 091
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 824
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 098
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 488
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Опубликована афиша февральских мероприятий в ТРЦ «Марко Молл»

Опубликована афиша февральских мероприятий в ТРЦ «Марко Молл». Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе торгового центра.

В афише собраны мероприятия, которые можно посетить семьей, с детьми или друзьями.

Открывает ее зимний «Танцуй Джем». Постоянные посетители танцевальных марафонов в «Марко Молл» могут рассказать о том, как проходят такие зажигательные батлы в центре. В программе зимнего батла три номинации:

  • хип‑хоп (победителя определят зрительским голосованием);
  • танец под рандомную музыку с импровизациями;
  • специальная номинация: победители получают шанс станцевать в паре с профессиональными исполнителями хип‑хопа и брейка.

Зимний «Танцуй Джем», 1 февраля, 16:00-19:00. Ближайший вход № 6. Участие — бесплатное. 0+.

7 февраля — вечеринка «Лабубу пати». В программе праздника: встреча с монстриками, название которых стало одним из самых популярных слов в России в 2025 году, творческое занятие, много сладкой ваты и яркая дискотека с неоновыми шарами.

«Лабубу пати», 7 февраля, 14:30-16:00, площадка напротив магазина Black White. Участие — бесплатное. 0+.

«Аккорды чувств». 14 февраля в «Марко Молл» будет звучать живая музыка. Выступят музыканты кавер‑группы Lava Band и Григорий Рудых. Этим вечером на импровизированной сцене «Марко Молл» будут звучать композиции от финалиста конкурса «Голос. Дети» и новые аранжировки популярных хитов.

«Аккорды чувств», 14 февраля, 17:00-18:00, сцена у фудкорта «Марко Молл», вход — свободный. 0+.

22 февраля в «Марко Молл» — прощание с зимой, или «Масленичный разгуляй». Традиционные русские забавы с блинами, чаем и веселым настроением. В программе «Масленичного разгуляя»: выступление творческих коллективов, сладкие леденцы от коробейника, мастер‑классы, флешмоб с шарами, «метание валенка» — и это только малая часть «Масленичного разгуляя». Воспоминания о празднике сохранят фотографии, сделанные гостями в праздничной фотозоне.

«Масленичный разгуляй», 22 февраля, 14:30-16:00, место проведения: уличная площадка у «Марко Молл». Вход — свободный. 0+.

23 февраля в «Марко Молл» — «Чемпионский зачёт» ко Дню защитника Отечества. Состязания на силу, ловкость и смекалку пройдут в нескольких номинациях: в индивидуальном зачете для мужчин и в парных — «взрослый + ребенок» и «мужчина + женщина». За победу предусмотрен приз.

«Чемпионский зачёт», 23 февраля, 14:30-16:00. Вход — свободный. 0+.

Завершит февральскую афишу в «Марко Молл» сказочное «Приключение с Чебурашкой».

Команде гостей праздника вместе с любимыми героями — Чебурашкой и Крокодилом Геной — предстоит вернуть похищенные Шапокляк мандарины. Зная вредность героини, приключения обещают быть непростыми, но в итоге доброта обязательно одержит победу над злом и коварством Шапокляк. А праздновать победу юные участники будут с подарками на воздушном шоу мыльных пузырей.

«Приключение с Чебурашкой», 28 февраля, 14:30-16:00. Вход — свободный, 0+.