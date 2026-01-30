Опубликована афиша февральских мероприятий в ТРЦ «Марко Молл»

Опубликована афиша февральских мероприятий в ТРЦ «Марко Молл». Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе торгового центра.

В афише собраны мероприятия, которые можно посетить семьей, с детьми или друзьями.

Открывает ее зимний «Танцуй Джем». Постоянные посетители танцевальных марафонов в «Марко Молл» могут рассказать о том, как проходят такие зажигательные батлы в центре. В программе зимнего батла три номинации:

хип‑хоп (победителя определят зрительским голосованием);

танец под рандомную музыку с импровизациями;

специальная номинация: победители получают шанс станцевать в паре с профессиональными исполнителями хип‑хопа и брейка.

Зимний «Танцуй Джем», 1 февраля, 16:00-19:00. Ближайший вход № 6. Участие — бесплатное. 0+.

7 февраля — вечеринка «Лабубу пати». В программе праздника: встреча с монстриками, название которых стало одним из самых популярных слов в России в 2025 году, творческое занятие, много сладкой ваты и яркая дискотека с неоновыми шарами.

«Лабубу пати», 7 февраля, 14:30-16:00, площадка напротив магазина Black White. Участие — бесплатное. 0+.

«Аккорды чувств». 14 февраля в «Марко Молл» будет звучать живая музыка. Выступят музыканты кавер‑группы Lava Band и Григорий Рудых. Этим вечером на импровизированной сцене «Марко Молл» будут звучать композиции от финалиста конкурса «Голос. Дети» и новые аранжировки популярных хитов.

«Аккорды чувств», 14 февраля, 17:00-18:00, сцена у фудкорта «Марко Молл», вход — свободный. 0+.

22 февраля в «Марко Молл» — прощание с зимой, или «Масленичный разгуляй». Традиционные русские забавы с блинами, чаем и веселым настроением. В программе «Масленичного разгуляя»: выступление творческих коллективов, сладкие леденцы от коробейника, мастер‑классы, флешмоб с шарами, «метание валенка» — и это только малая часть «Масленичного разгуляя». Воспоминания о празднике сохранят фотографии, сделанные гостями в праздничной фотозоне.

«Масленичный разгуляй», 22 февраля, 14:30-16:00, место проведения: уличная площадка у «Марко Молл». Вход — свободный. 0+.

23 февраля в «Марко Молл» — «Чемпионский зачёт» ко Дню защитника Отечества. Состязания на силу, ловкость и смекалку пройдут в нескольких номинациях: в индивидуальном зачете для мужчин и в парных — «взрослый + ребенок» и «мужчина + женщина». За победу предусмотрен приз.

«Чемпионский зачёт», 23 февраля, 14:30-16:00. Вход — свободный. 0+.

Завершит февральскую афишу в «Марко Молл» сказочное «Приключение с Чебурашкой».

Команде гостей праздника вместе с любимыми героями — Чебурашкой и Крокодилом Геной — предстоит вернуть похищенные Шапокляк мандарины. Зная вредность героини, приключения обещают быть непростыми, но в итоге доброта обязательно одержит победу над злом и коварством Шапокляк. А праздновать победу юные участники будут с подарками на воздушном шоу мыльных пузырей.

«Приключение с Чебурашкой», 28 февраля, 14:30-16:00. Вход — свободный, 0+.