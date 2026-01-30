Назначен новый межрайонный прокурор Касимовского округа
С 29 января Касимовским межрайонным прокурором назначен советник юстиции Юрий Ракитин. Ракитин родился в 1990 году в Ростове-на-Дону. В июне 2012 года окончил ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (Ростов-на-Дону), получил квалификацию «юрист» по специальности «юриспруденция». Работать в органах прокуратуры начал с марта 2014 года. Замещал различные должности в прокуратурах Приморского края, Омской области. С октября 2021 года по январь 2026 года работал в должности прокурора Чаунского района Чукотского округа.
Назначен новый межрайонный прокурор Касимовского округа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
С 29 января Касимовским межрайонным прокурором назначен советник юстиции Юрий Ракитин.
Ракитин родился в 1990 году в Ростове-на-Дону. В июне 2012 года окончил ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (Ростов-на-Дону), получил квалификацию «юрист» по специальности «юриспруденция».
Работать в органах прокуратуры начал с марта 2014 года. Замещал различные должности в прокуратурах Приморского края, Омской области. С октября 2021 года по январь 2026 года работал в должности прокурора Чаунского района Чукотского округа.