Над Россией перехватили 18 украинских БПЛА
Семь беспилотников самолетного типа средства ПВО сбили над Брянской областью, пять — над Крымом. Над Черным морем и Ростовской областью уничтожили по два дрона. По одному БПЛА перехватили над Астраханской и Курской областями.
Над Россией за ночь перехватили 18 украинских БПЛА. Об этом сообщили 30 января в соцсетях Минобороны.
Семь беспилотников самолетного типа средства ПВО сбили над Брянской областью, пять — над Крымом.
Над Черным морем и Ростовской областью уничтожили по два дрона.
По одному БПЛА перехватили над Астраханской и Курской областями.