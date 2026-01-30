Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
1 час назад
93
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 184
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 841
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 138
На «Рязань-Арене» появится поле с подогревом
На «Рязань-Арене» появится поле с подогревом. Об этом в интервью РЗН. Инфо сообщил президент регионального футбольного союза Илья Котиков.

«Разработали проектно-сметную документацию на создание навеса на одной из трибун. Это позволит зрителям комфортно находиться на стадионе в любую погоду. Хотим реализовать проект в 2026 — 2027 году, в зависимости от финансирования.

Кроме того, в этом году хотим провести на территорию „Рязань-Арены“ газ, а в 2027 году сделать блочно-модульную котельную. Она позволит оборудовать поле подогревом», — отметил Котиков.

По его словам, в 2028 году на стадионе заменят покрытие. Новое поле «Рязань-Арены» уже оборудуют подогревом.

Интервью целиком читайте здесь.