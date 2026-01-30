На «Рязань-Арене» появится поле с подогревом

Об этом в интервью РЗН. Инфо сообщил президент регионального футбольного союза Илья Котиков. «В этом году хотим провести на территорию „Рязань-Арены“ газ, а в 2027 году сделать блочно-модульную котельную. Она позволит оборудовать поле подогревом», — отметил Котиков. По его словам, в 2028 году на стадионе заменят покрытие. Новое поле оборудуют подогревом.

На «Рязань-Арене» появится поле с подогревом. Об этом в интервью РЗН. Инфо сообщил президент регионального футбольного союза Илья Котиков.

«Разработали проектно-сметную документацию на создание навеса на одной из трибун. Это позволит зрителям комфортно находиться на стадионе в любую погоду. Хотим реализовать проект в 2026 — 2027 году, в зависимости от финансирования.

Кроме того, в этом году хотим провести на территорию „Рязань-Арены“ газ, а в 2027 году сделать блочно-модульную котельную. Она позволит оборудовать поле подогревом», — отметил Котиков.

По его словам, в 2028 году на стадионе заменят покрытие. Новое поле «Рязань-Арены» уже оборудуют подогревом.

Интервью целиком читайте здесь.