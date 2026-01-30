Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт в военное время
Новый приказ увеличил список заболеваний с 26 до 35 пунктов. Туда вошли все типы сахарного диабета, болезни, связанные с врожденными аномалиями и повреждениями крупных сосудов, а также последствия переломов позвоночника и длинных костей с нарушением функций конечностей.
Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ, изменяющий список заболеваний для граждан с ограниченной годностью, которые не смогут заключать контракты во время мобилизации, военного положения или военного времени. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на соответствующий документ на официальном интернет-портале правовой информации.
