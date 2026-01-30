Рязань
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 31 января-1 февраля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.



В театре драмы проходят гастроли Кировского драматического театра.

В камерном зале филармонии состоится концерт русской камерной вокальной музыки, а на сцене концертного зала камерный хор и государственный симфонический оркестр представят программу Gloria.

В кафе-ресторане «Старый Парк» пройдет вечер испанской музыки, танцев, кухни и напитков. На сцене — ансамбль «Costa Dorada» из Калуги.

Во дворце спорта «Олимпийский» состоится очередной домашний матч молодежного хоккейного клуба «Рязань-ВДВ».

В рязанском историческом музее начала работать выставка «Песни русской души», посвященная народной музыкальной традиции.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».