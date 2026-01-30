Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 31 января-1 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В театре драмы проходят гастроли Кировского драматического театра.
В камерном зале филармонии состоится концерт русской камерной вокальной музыки, а на сцене концертного зала камерный хор и государственный симфонический оркестр представят программу Gloria.
В кафе-ресторане «Старый Парк» пройдет вечер испанской музыки, танцев, кухни и напитков. На сцене — ансамбль «Costa Dorada» из Калуги.
Во дворце спорта «Олимпийский» состоится очередной домашний матч молодежного хоккейного клуба «Рязань-ВДВ».
В рязанском историческом музее начала работать выставка «Песни русской души», посвященная народной музыкальной традиции.
