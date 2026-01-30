Рязань
Каждого десятого работника в Рязанской области повысили в 2025 году
В Рязанской области и регионах Центрального федерального округа по итогам 2025 года карьерный рост произошел у 9% сотрудников. Такие данные привели аналитики платформы HeadHunter.

Еще 6% опрошенных сообщили, что их должность формально изменилась, однако функционал остался прежним. При этом у половины респондентов (50%) рабочая позиция за год не изменилась.

Как отметили аналитики, чаще всего повышение получали сотрудники высшего и среднего менеджмента: об этом сообщили 23% участников опроса. Далее следуют специалисты по управлению персоналом и обучению (22%), работники сфер строительства и недвижимости (18%), маркетинга, рекламы и PR (17%), а также административный персонал (16%).

Также продвижение по карьерной лестнице в течение года отмечали сотрудники производственных и сервисных направлений, транспорта, логистики и перевозок — по 11%. Среди рабочего персонала повышение получили 6% специалистов.

Самый заметный рост доходов зафиксировали специалисты по управлению персоналом: об этом сообщили 44% опрошенных. Среди высшего и среднего менеджмента увеличение зарплаты отметили 40%, в строительстве и недвижимости — 38%, в производстве и сервисном обслуживании — 34%, столько же — в добывающей отрасли.