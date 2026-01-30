Из Рязанской области выдворили четырех иностранцев с судимостями
Рязанские полицейские депортировали за пределы России четырех выходцев из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По данным ведомства, двое граждан стран Средней Азии ранее были осуждены за кражи, еще двое уроженцев Закавказья — за кражи и мошенничество. После отбытия наказания в местах лишения их депортировали из-за нежелательности пребывания на территории России.
До отправки иностранцы находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД по Рязанской области. Под конвоем их доставили в аэропорт Домодедово, откуда они вылетели в страны гражданской принадлежности за собственный счет.