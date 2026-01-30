И. о. главврача рязанской больницы прокуратура внесла представление
Ранее в СМИ появились жалобы жителей на состояние Скопинской центральной районной больницы. На место выехал прокурор. При проверке установили, на фундаменте здания инфекционного отделения больницы есть трещины, на фасаде детского отделения повреждена штукатурка, а на прилегающей территории отсутствуют элементы благоустройства и навигации. Исполняющему обязанности главного врача учреждения здравоохранения внесли представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
