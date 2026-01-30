Рязань
Итоги года New
Публикации
И. о. главврача рязанской больницы прокуратура внесла представление
Исполняющему обязанности главврача Скопинской центральной районной больницы прокуратура внесла представление. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Ранее в СМИ появились жалобы жителей на состояние Скопинской центральной районной больницы.

На место выехал прокурор. При проверке установили, что на фундаменте здания инфекционного отделения больницы есть трещины, на фасаде детского отделения повреждена штукатурка, а на прилегающей территории отсутствуют элементы благоустройства и навигации.

Исполняющему обязанности главного врача учреждения здравоохранения внесли представление.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.