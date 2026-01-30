Рязань
Губернатор Павел Малков: развиваем олимпиадное движение в Рязанской области
По словам губернатора, интерес школьников к олимпиадам растет. Число участников школьного этапа увеличилось на 68%, муниципального — на 60%. В прошлом сезоне у региона было десять призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады, на региональном уровне — десятки победителей и сотни призеров. Сейчас проходит региональный этап олимпиады, в нем участвуют около 1,5 тысячи школьников 9-11 классов по 24 предметам.

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков заявил, что в регионе развивается олимпиадное движение. Об этом сообщает региональное правительство.

По словам губернатора, интерес школьников к олимпиадам растет. Число участников школьного этапа увеличилось на 68%, муниципального — на 60%. В прошлом сезоне у региона было десять призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады, на региональном уровне — десятки победителей и сотни призеров. Сейчас проходит региональный этап олимпиады, в нем участвуют около 1,5 тысячи школьников 9-11 классов по 24 предметам.

«Талантливых ребят серьезно поддерживаем. Победители и призеры получают именные стипендии от 30 до 150 тысяч рублей, могут поступать в вузы по профильным направлениям без экзаменов, а при поступлении в рязанские университеты — дополнительно получить премию 150 тысяч рублей. Во всех районах области созданы центры развития олимпиадного движения, которые координирует центр одаренных детей „Гелиос“. В прошлом году для него закупили лучшее оборудование для подготовки будущих олимпиадников и ученых», — сказал Павел Малков.

Губернатор отметил, что «Гелиос» продолжает развиваться. Планируется благоустройство прилегающего парка и строительство лабораторно-тренировочного комплекса «Безопасность и робототехника».