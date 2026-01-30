Госстройнадзор рассказал о строительстве трехэтажного детского сада в Ряжске

Рязанцам рассказали о строительстве трехэтажного детского сада в Ряжске. Пост об этом опубликован 30 января в соцсетях регионального госстройнадзора.
Как указано в публикации, возведение детского сада, рассчитанного на 224 ребенка, продолжается. Подрядная организация уже приступила к одному из ключевых этапов — кирпичной кладке стен.
Новый детский сад оснастят современным оборудованием и мебелью. Проектом предусмотрены просторные игровые комнаты, спальни, музыкальный и спортивный залы, а также медицинский кабинет.
Благоустройство территории включает в себя создание игровых площадок с безопасным покрытием, установку игровых комплексов и озеленение.
Напомним, строительство планируют завершить до 31 августа 2027 года.
Фото: группа госстройнадзора Рязанской области в «ВК».