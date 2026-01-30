«Финуслуги»: ставки по накопительным счетам снизились до 15,61% годовых

«Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения в январе 2026 года снизилась на 0,45 процентного пункта, до 15,61% годовых», — говорится на сайте. Базовая ставка по накопительному счету снизилась на 0,34% и теперь равна 9,19%. При этом доходность накопительных счетов в одном банке выросла, в восьми других из двадцати — упала.

«Диапазон снижения составил до 1,5 процентного пункта в зависимости от банка, а рост зафиксирован в пределах 0,5 процентного пункта», — уточнили в сервисе.