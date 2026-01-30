ЕС обсуждает запрет на въезд участникам СВО

Хиппер сообщила, что на заседании Совета ЕС обсуждался запрет на въезд в страны ЕС для участников СВО. «Его предложила одна из стран ЕС, и он получил поддержку нескольких других государств. ЕС изучает, как обеспечить максимальное давление на Россию», — сообщила спикер.

ЕС рассматривает запрет на въезд для бойцов СВО. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Аниту Хиппер.

При этом она добавила, что обсуждать детали сейчас будет нецелесообразно.