Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
1 час назад
93
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 184
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 841
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 138
ЕС обсуждает запрет на въезд участникам СВО
Хиппер сообщила, что на заседании Совета ЕС обсуждался запрет на въезд в страны ЕС для участников СВО. «Его предложила одна из стран ЕС, и он получил поддержку нескольких других государств. ЕС изучает, как обеспечить максимальное давление на Россию», — сообщила спикер.

При этом она добавила, что обсуждать детали сейчас будет нецелесообразно.