Единый рейтинг автошкол может появиться в 2026 году

По словам спикера, новый рейтинг повысит прозрачность качества подготовки водителей, показав, как выпускники автошкол сдают экзамены и как часто попадают в ДТП. Он полагает, что это стимулирует автошколы улучшать свои программы обучения. Кроме того, Горюханов подчеркнул, что выпускники автошкол с низким рейтингом смогут сдавать экзамены на общих основаниях. При этом права граждан не будут ограничены.

Единый рейтинг автошкол в России планируют ввести в мае 2026 года. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов.

При формировании рейтинга автошкол будут анализироваться результаты экзаменов и аварийность выпускников в течение первых двух лет после получения прав. Министерство внутренних дел России разработает перечень показателей и критериев для оценки работы автошкол, а правительство РФ утвердит их.