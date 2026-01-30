Для пяти объектов культурного наследия в Рязани утвердили охранные обязательства. Соответствующие приказы опубликовала госинспекция по охране ОКН Рязанской области.
Охранные обязательства утвердили для владельцев следующих памятников:
- «Александровская учительская семинария» конца XIX века, расположенная по адресу Первомайский проспект, дом 49/2. Там находится факультет экономики, социологии и управления РГУ имени Есенина;
- «Здание бывшей Романовской школы» 1913 года (улица Семинарская, дом 15 — юридический институт РГУ);
- «Здание Епархиального женского училища» 1880 года (улица Свободы, дом 46 — главный корпус РГУ);
- «Здание церкви» 1898 года (улица Свободы, дом 46 — главный корпус РГУ);
- «Покровская церковь» 1761-1813 годов (улица Советская, дом 57а — церковь Покрова Пресвятой Богородицы).
Согласно требованиям, собственники должны проводить работы по сохранению исторических памятников: ремонтировать, реставрировать и приспосабливать для современного использования. Также нужно не допускать ухудшения состояния территории ОКН. Кроме того, запрещается изменять интерьер, планировку, внешний вид зданий. ОКН нельзя использовать для складов с огнеопасными материалами, объектов производства, лабораторий с химическими активными веществами. На объектах культурного наследия запрещается также размещать рекламу и информационные надписи.
В случае аварии или повреждения собственник должен известить об этом орган охраны ОКН. Кроме того, утвердили предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание арестантских рот» XIX века. ОКН находится по адресу улица Каширина, дом 6. В здании работает городская больница № 8.
Напомним, ранее в Рязанской области установили охранные зоны для некоторых объектов культурного наследия.