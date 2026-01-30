Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
-12°
Сбт, 31
-13°
Вск, 01
-17°
ЦБ USD 76.03 -0.24 30/01
ЦБ EUR 90.98 -0.32 30/01
Нал. USD 76.07 / 76.50 30/01 15:20
Нал. EUR 90.95 / 91.70 30/01 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
28 минут назад
64
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 167
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 839
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 131
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Для пяти объектов культурного наследия в Рязани утвердили охранные обязательства
Для пяти объектов культурного наследия в Рязани утвердили охранные обязательства. Соответствующие приказы опубликовала госинспекция по охране ОКН Рязанской области.

Для пяти объектов культурного наследия в Рязани утвердили охранные обязательства. Соответствующие приказы опубликовала госинспекция по охране ОКН Рязанской области.

Охранные обязательства утвердили для владельцев следующих памятников:

  • «Александровская учительская семинария» конца XIX века, расположенная по адресу Первомайский проспект, дом 49/2. Там находится факультет экономики, социологии и управления РГУ имени Есенина;
  • «Здание бывшей Романовской школы» 1913 года (улица Семинарская, дом 15 — юридический институт РГУ);
  • «Здание Епархиального женского училища» 1880 года (улица Свободы, дом 46 — главный корпус РГУ);
  • «Здание церкви» 1898 года (улица Свободы, дом 46 — главный корпус РГУ);
  • «Покровская церковь» 1761-1813 годов (улица Советская, дом 57а — церковь Покрова Пресвятой Богородицы).

Согласно требованиям, собственники должны проводить работы по сохранению исторических памятников: ремонтировать, реставрировать и приспосабливать для современного использования. Также нужно не допускать ухудшения состояния территории ОКН. Кроме того, запрещается изменять интерьер, планировку, внешний вид зданий. ОКН нельзя использовать для складов с огнеопасными материалами, объектов производства, лабораторий с химическими активными веществами. На объектах культурного наследия запрещается также размещать рекламу и информационные надписи.

В случае аварии или повреждения собственник должен известить об этом орган охраны ОКН. Кроме того, утвердили предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание арестантских рот» XIX века. ОКН находится по адресу улица Каширина, дом 6. В здании работает городская больница № 8.

Напомним, ранее в Рязанской области установили охранные зоны для некоторых объектов культурного наследия.