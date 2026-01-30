ЧОПам хотят разрешить боевое оружие для охраны критической инфраструктуры

В Госдуму внесли законопроект, который позволит специализированным частным охранным организациям получать боевое стрелковое оружие для защиты объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

По его словам, инициатива направлена на повышение антитеррористической защищенности стратегически важных объектов. Оружие предлагается выдавать во временное пользование через территориальные органы Росгвардии.

Депутат отметил, что с начала специальной военной операции продолжаются диверсионно-террористические атаки на объекты топливно-энергетического комплекса и другие важные предприятия. Одним из наиболее эффективных средств против таких угроз, включая атаки беспилотников, является автоматическое стрелковое оружие.