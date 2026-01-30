Четыре пьяных водителя поймали в Рязанской области за сутки
Всего за сутки в регионе выявили 283 нарушения ПДД, том числе 4 факта управления авто в состоянии опьянения. Выявлены 42 водителя, которые управляли тонированным автомобилем, 21 нарушение допустили водители грузового транспорта.
Четыре пьяных водителя поймали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает региональное УМВД.
