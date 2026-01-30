Белок в рязанском ЦПКиО запечатлели в зимних шубках
«Зима в разгаре, а на территории вуза всё чаще можно заметить маленьких хозяек — белок. Сейчас они в своей зимней серой шубке: менее яркой, но такой же пушистой и очаровательной», — говорится в сообщении.
Белок в рязанском ЦПКиО запечатлели в зимних шубках. Фото разместили на странице парка «ВКонтакте».
