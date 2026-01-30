Аналитика ВТБ: стратегия инвесторов становится гибридной

Аналитики ВТБ выяснили, что в условиях нестабильности рынков стратегия инвесторов становится гибридной: интерес к акциям устойчивых компаний внутреннего спроса и длинным ОФЗ сочетается с тактическим увеличением доли золота и свободных средств для защиты от резких колебаний. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Параллельно растёт интерес к альтернативным активам — от коммерческой недвижимости до инструментов прямых инвестиций. Согласно прогнозам аналитиков, в 2026 году доля инвестиционных продуктов в портфелях состоятельных пользователей увеличится до 38%. Уточняется, в прошлом году эта доля составила 30%.

Роль ключевой «страховки» сохраняет золото. Как сообщили в пресс-службе банка, его статус защитного актива поддерживают геополитическая напряжённость, политика мировых центробанков и динамика валютных курсов. Оптимальная доля золота, по оценке экспертов, в долгосрочном портфеле может составлять 5-10%.

«Основной тренд — это переход от простой диверсификации к интеллектуальному, гибкому управлению активами. Клиенты всё реже выбирают между риском и защитой, предпочитая их грамотно комбинировать. Таким образом, управление рисками становится неотъемлемой частью инвестиционного процесса, где всё большую роль играют комплексные аналитические решения, включая технологии на базе искусственного интеллекта», — заявила старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегия» банка Оксана Семененко.