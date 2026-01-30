Адвокат Пашин рассказал о риске блокировки банковских переводов из-за VPN
Приложения с VPN и прокси-сервисами скрывают реальное местоположение и IP-адрес. Дмитрий Пашин предупредил, что российские пользователи могут случайно активировать их при работе с банками.
Адвокат Дмитрий Пашин предупреждает, что использование VPN и Proxy для изменения местоположения может привести к блокировке банковских переводов из-за подозрений банков. Об этом сообщило издание РИА Новости.
«Подозрение у банков вызывает использование при переводе приложения, скрывающее сессионные данные», — заявил эксперт.
