28-летнего жителя Скопина отправят в колонию за хранение наркотиков

Жителю Скопина грозит тюремный срок за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону. Скопинский районный суд вынес приговор ранее уже судимому 28-летнему мужчине. Он получил 3 года и 4 месяца лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). В ходе судебного заседания установлено, что в октябре 2025 года осужденный приобрел метилэфедрон через интернет-мессенджер и хранил его для личного употребления. Однако полиция задержала мужчину и изъяла 1,36 грамма запрещенного вещества. Теперь скопинец будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

