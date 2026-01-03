Жители Скопина пожаловались на грязные и холодные автобусы

Жители Скопина пожаловались на неудовлетворительное состояние общественного транспорта на маршруте Скопин — Лопатино. Пост появился в группе «Скопин народный» в соцсетях.

По словам местных жителей, автобусы выходят на линию в антисанитарном состоянии: салоны покрыты грязью, сиденья и полы не убраны, в транспорте холодно. Люди отмечают, что в таких условиях ездить особенно тяжело в зимний период.

Авторы публикаций утверждают, что неоднократно обращались в местную администрацию с жалобами на состояние транспорта, однако реакции, по их словам, не последовало.