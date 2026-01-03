Земля 3 января пройдет на самом близком в году расстоянии от Солнца

3 января, около 20:15 по московскому времени Земля окажется в перигелии — точке своей орбиты, расположенной на минимальном расстоянии от Солнца. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В этот момент дистанция между Землей и Солнцем составит около 147,1 млн километров. Это примерно на 2,5 млн километров меньше среднего расстояния и почти на 5 млн километров ближе, чем в афелии — самой удаленной точке орбиты, которую планета пройдет 6 июля.

Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.