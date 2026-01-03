В Рязани с 1 января изменился режим работы четырех офисов МФЦ
С 1 января 2026 года в Рязани изменился график работы четырех территориальных отделов МФЦ. Нововведения коснулись офисов в Железнодорожном, Советском, Октябрьском и Московском районах города. Об этом сообщается на сайте Многофункционального центра.
Речь идет об отделениях МФЦ, расположенных по адресам:
- улица Каширина, 1;
- улица Почтовая, 61;
- улица Новоселов, 33/2;
- улица Крупской, 14/2.
По новому расписанию самые длинные рабочие дни сохраняются в понедельник, среду и четверг — центры принимают посетителей до 20:00 (в среду с 09:00). Во вторник и пятницу офисы будут работать до 18:00 вместо прежних 20:00. В субботу прием сократили до 16:00, воскресенье остается выходным.
Фото: МЦФ Рязанской области.