В Рязани с 1 января изменился режим работы четырех офисов МФЦ

С 1 января 2026 года в Рязани изменился график работы четырех территориальных отделов МФЦ. Нововведения коснулись офисов в Железнодорожном, Советском, Октябрьском и Московском районах города. Об этом сообщается на сайте Многофункционального центра.

С 1 января 2026 года в Рязани изменился график работы четырех территориальных отделов МФЦ. Нововведения коснулись офисов в Железнодорожном, Советском, Октябрьском и Московском районах города. Об этом сообщается на сайте Многофункционального центра.

Речь идет об отделениях МФЦ, расположенных по адресам:

улица Каширина, 1;

улица Почтовая, 61;

улица Новоселов, 33/2;

улица Крупской, 14/2.

По новому расписанию самые длинные рабочие дни сохраняются в понедельник, среду и четверг — центры принимают посетителей до 20:00 (в среду с 09:00). Во вторник и пятницу офисы будут работать до 18:00 вместо прежних 20:00. В субботу прием сократили до 16:00, воскресенье остается выходным.

Фото: МЦФ Рязанской области.