В России ввели ограничения на рекламу списания долгов

С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила, ограничивающие рекламу организаций, обещающих «освободить» граждан от долгов, так называемых «раздолжнителей». Об этом сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Теперь реклама таких услуг не может гарантировать или обещать полное освобождение от долгов и не должна призывать к неисполнению финансовых обязательств. В ней обязательно нужно предупреждать о негативных последствиях банкротства: ограничениях на получение кредитов и невозможности повторного банкротства в течение пяти лет.

Также реклама должна предлагать гражданам предварительно обратиться к своему кредитору или в МФЦ, а радио- и телоролики должны содержать эту информацию не менее трех секунд, занимая как минимум 7% рекламного пространства.

За нарушение новых правил рекламодатели и распространители рекламы будут нести ответственность.