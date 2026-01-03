В Общественной палате предложили ужесточить антиалкогольные меры по опыту СССР

В Общественной палате России выступили за введение новых антиалкогольных ограничений и использование опыта советских кампаний по борьбе с пьянством. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, государству следует перенимать эффективные меры прошлого, не повторяя допущенных ошибок. Глава комиссии признал, что у «сухого закона» были и негативные последствия, включая рост смертности от употребления суррогатов и массовую вырубку виноградников.

Однако, по его мнению, в целом кампания была необходимой, поскольку алкоголь стал чрезмерно распространенным явлением, в том числе в рабочих коллективах.