В МВД предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой банковских счетов

Мошенники начали звонить в банки от имени жертвы и добиваться блокировки ее счетов, после чего шантажируют владельца карты. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, злоумышленник обращается в банк, представляясь клиентом, и заявляет о якобы утерянных телефоне и банковской карте. Для блокировки счетов ему бывает достаточно назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения человека.

После того как счета оказываются заблокированными, мошенники связываются с владельцем карты напрямую — чаще всего через социальные сети. Они утверждают, что именно они инициировали блокировку, и требуют выполнить их условия, чтобы «разблокировать» доступ к деньгам.