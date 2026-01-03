Рязань
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
5 часов назад
330
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
1 484
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
1 798
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 493
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой банковских счетов
Мошенники начали звонить в банки от имени жертвы и добиваться блокировки ее счетов, после чего шантажируют владельца карты. Об этом сообщили в МВД России.

По данным ведомства, злоумышленник обращается в банк, представляясь клиентом, и заявляет о якобы утерянных телефоне и банковской карте. Для блокировки счетов ему бывает достаточно назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения человека.

После того как счета оказываются заблокированными, мошенники связываются с владельцем карты напрямую — чаще всего через социальные сети. Они утверждают, что именно они инициировали блокировку, и требуют выполнить их условия, чтобы «разблокировать» доступ к деньгам.