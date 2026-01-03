В микрорайоне Дягилево произошло ДТП с маршруткой

В микрорайоне Дягилево в Рязани произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом сообщили подписчики Telegram-канала «Топор. Новости Рязани».

По словам очевидцев, авария произошла на одной из улиц микрорайона, подробности столкновения и информация о возможных пострадавших уточняются.

Официальных комментариев от Госавтоинспекции на момент публикации не поступало.