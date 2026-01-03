Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 03
Вск, 04
Пнд, 05
-5°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 79.50 03/01 08:09
Нал. EUR 93.03 / 95.00 03/01 08:09
Новости
Итоги года New
Публикации
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
1 342
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
1 747
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 450
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 2025 13:05
9 567
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В микрорайоне Дягилево произошло ДТП с маршруткой
В микрорайоне Дягилево в Рязани произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом сообщили подписчики Telegram-канала «Топор. Новости Рязани».

В микрорайоне Дягилево в Рязани произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом сообщили подписчики Telegram-канала «Топор. Новости Рязани».

По словам очевидцев, авария произошла на одной из улиц микрорайона, подробности столкновения и информация о возможных пострадавших уточняются.

Официальных комментариев от Госавтоинспекции на момент публикации не поступало.