У россиян стали блокировать заказы на маркетплейсах

Российские банки ввели дополнительную проверку интернет-трат клиентов, в том числе при покупках на маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные финансовых организаций.

Речь идет прежде всего о дорогостоящих заказах. Теперь при попытке оплатить крупную покупку операция может быть временно заблокирована. Клиенту приходит уведомление о том, что платеж приостановлен в целях предотвращения возможного мошенничества.

Для снятия ограничения покупателю необходимо подтвердить безопасность операции — либо самостоятельно связавшись со службой поддержки банка, либо ответив на входящий звонок от финансовой организации. В ходе автоматизированного звонка голосовой помощник задает ключевой вопрос: не стал ли клиент жертвой обмана.

После подтверждения со стороны пользователя блокировка снимается, и платеж можно завершить. Банки отмечают, что мера направлена на защиту клиентов от мошеннических схем в интернете.