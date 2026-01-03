Рязань
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
5 часов назад
330
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
1 484
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
1 798
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 493
У россиян стали блокировать заказы на маркетплейсах
Российские банки ввели дополнительную проверку интернет-трат клиентов, в том числе при покупках на маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные финансовых организаций.

Речь идет прежде всего о дорогостоящих заказах. Теперь при попытке оплатить крупную покупку операция может быть временно заблокирована. Клиенту приходит уведомление о том, что платеж приостановлен в целях предотвращения возможного мошенничества.

Для снятия ограничения покупателю необходимо подтвердить безопасность операции — либо самостоятельно связавшись со службой поддержки банка, либо ответив на входящий звонок от финансовой организации. В ходе автоматизированного звонка голосовой помощник задает ключевой вопрос: не стал ли клиент жертвой обмана.

После подтверждения со стороны пользователя блокировка снимается, и платеж можно завершить. Банки отмечают, что мера направлена на защиту клиентов от мошеннических схем в интернете.