Скончался выпускник Сасовского летного училища, Герой России Рубен Есаян

Сасовское летное училище имени Тарана сообщило о смерти одного из своих выпускников — почетного члена попечительского совета учебного заведения Рубена Есаяна. Сообщение опубликовали на официальном сайте училища.

Рубен Есаян получил диплом Сасовского летного училища в 1968 году. Его удостоили звания Героя России. Как уточнили в учебном заведении, он скончался 1 января после продолжительной болезни.

Фото: СЛУ ГА — филиал ФГБОУ ВО УИ ГА.