Санитарная авиация в Рязанской области совершила первый вылет в 2026 году

1 января 2026 года санитарная авиация выполнила первый в новом году вылет в Рязанской области. Об этом сообщили в ОКБ. Поводом стало ДТП, в результате которого один из пострадавших получил тяжелые травмы. Для его срочной эвакуации оперативно задействовали вертолет «Ансат».

Пациента доставили в Рязанскую областную клиническую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. О состоянии пострадавшего подробностей не приводится.

Фото: ГБУ РО «Областная клиническая больница».