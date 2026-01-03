Рязанцы сообщили о драке на Народном бульваре

Жители Рязани сообщили о драке на Народном бульваре. Информация появилась в Teelgram-канале «Топор. Новости Рязани».

Жители Рязани сообщили о драке на Народном бульваре. Информация появилась в Teelgram-канале «Топор. Новости Рязани».

По словам подписчиков, конфликт произошел в месте, где регулярно собираются компании людей, распивающих алкоголь. Очевидцы отмечают, что подобные ситуации там случаются не впервые.

Официальной информации от правоохранительных органов о произошедшем и возможных пострадавших на момент публикации не поступало.