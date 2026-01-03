Появились подробности ДТП на дороге в направлении Пителино
В Рязанской области появились официальные подробности ДТП на дороге в направлении поселка Пителино. Информацию 3 января сообщила региональная Госавтоинспекция.
В Рязанской области появились официальные подробности ДТП на дороге в направлении поселка Пителино. Информацию 3 января сообщила региональная Госавтоинспекция.
По данным ГАИ, около 11:00 в Сасовском районе, в деревне Кошибеевка, произошло опрокидывание грузового автомобиля MAN.
Ранее сообщалось, что из-за фуры проезжая часть была полностью перекрыта и на участке образовалась пробка. В настоящее время грузовой автомобиль убрали с дороги, движение восстановили в полном объеме.
По факту происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.