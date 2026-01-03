На рязанских улицах заметили электроснегоход вместо самоката

В Рязани на улицах города заметили нетипичный для городской среды транспорт: электроснегоход. Фото с участием водителя опубликовали в Telegram-канале «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей».

На фоне снегопадов и зимних дорог рязанцы шутят, что «эпоха электросамокатов закончилась — как минимум до следующего лета», а им на смену пришел более подходящий для зимы транспорт.

Фото: ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей".