Гинцбург: эффективность российской вакцины против меланомы превысила 90%

Эффективность отечественной вакцины для терапии меланомы по итогам доклинических исследований составила более 90%. Об этом сообщил
По его словам, испытания препарата на животных уже завершились. Вакцина показала практически стопроцентную эффективность по исчезновению основной опухоли, а по метастазам результат составил около 90%.
«Доклинические исследования проведены, высокая эффективность, фактически, приближалась к более чем 90%. По исчезновению основного тела опухоли можно говорить о 100%, по метастазам — порядка 90%", — отметил Гинцбург.
Он добавил, что первые пациенты могут начать получать новую вакцину уже в начале 2026 года.