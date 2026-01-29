Жители Рыбного пожаловались на заваленные снегом дороги
Жители Рыбного пожаловались на неубранные от снега дороги. Кадрами заснеженных улиц они поделились в группе «Типичное Рыбное».
На опубликованных фотографиях видно, как автомобили застревают в снегу, а водителям приходится просить помощи у прохожих — машины буквально выталкивают вручную. По словам местных жителей, ситуация не улучшилась даже к вечеру.
«Апокалипсис в Рыбном… Даже к вечеру ситуация не изменилась», — пишут горожане в соцсетях.