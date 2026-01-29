ВТБ запустил автоплатеж налогов для самозанятых

ВТБ внедрил в личном кабинете самозанятого бесплатную функцию уплаты налога на профессиональный доход (НПД). Теперь клиентам не нужно помнить о сроках и выполнять платежи вручную — процесс полностью автоматизирован.

Подключить функцию можно в веб-версии ВТБ Онлайн. Для этого в личном кабинете самозанятого нужно выбрать раздел «Мои налоги» и подключить автоплатеж, указать счет для списания средств и подтвердить подключение кодом из СМС.

С сервисом ВТБ налогоплательщику остается только формировать чеки по каждому поступлению. В случае приема оплаты по QR-коду этого не требуется — сумма автоматически регистрируется в ФНС, а пользователю приходит СМС со ссылкой на чек.

При получении квитанции на уплату налога от ФНС средства автоматически списываются с указанного счета 14-го числа месяца, следующего за отчетным. Клиент в любой момент может изменить счет для списания, пропустить, отключить или снова подключить автоплатеж. На всех этапах — начисления, списания, уведомления о статусе платежа — пользователь получает оповещения. При недостатке средств система предупредит об этом, чтобы клиент успел оплатить налог вручную и избежать просрочки.

«Благодаря новой функциональности личного кабинета самозанятого, клиенты могут не беспокоиться о сроках уплаты налога и полностью автоматизировать процесс. Этот сегмент предпринимательства динамично развивается — только в ВТБ в 2025 году самозанятые зарегистрировали суммарный доход более 15,8 млрд рублей. Мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать для них формат взаимодействия с налоговой и банковской системой еще более прозрачным и надежным», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

В ВТБ самозанятым в цифровом виде доступны все необходимые инструменты для работы и развития: оформление чеков, уплата налогов, получение выписок и справок, а также обучающие курсы, продукты банка и сервисы от партнеров на специальных условиях.

