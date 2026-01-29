Врач рассказала, что магнитные бури могут вызвать инфаркт и инсульт

Врач рассказала, что магнитные бури могут вызвать инфаркт и инсульт. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» рассказала врач-терапевт РГНКЦ Пироговского Университета Яна Фомина.

Фомина подчеркнула, что магнитные бури влияют на состояние людей, «но не на всех и не напрямую». Это, по ее словам, объясняется тем, что нервные импульсы, работа сердца, тонус сосудов регулируются слабыми электромагнитными сигналами.

«У метеозависимых колебания магнитного поля Земли выступают как дополнительный стрессовый фактор, который может стать „последней каплей“ и спровоцировать ухудшение состояния. Наиболее частые симптомы: головная боль, мигрень, тахикардия, слабость, бессонница или сонливость, ноющие боли в суставах и тревожность. Также повышаются риски инфарктов и инсультов», — отметила эксперт.

По словам врача, наиболее уязвимые группы — это пенсионеры, пациенты с сосудисто-сердечными заболеваниями, люди с хроническими болезнями нервной системы и те, кто находятся в состоянии стресса или переутомления.