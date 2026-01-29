«Ведомости»: число мигрантов в России сократилось почти на 10%

Число мигрантов в России за 2025 год сократилось почти на 10%. Об этом пишет газета «Ведомости». По данным начальника аналитического управления миграционной службы МВД Александром Пережогиным, на начало 2025 года количество мигрантов составляло 6,3 миллиона человек, а к январю 2026 года снизилось до 5,7 миллиона. Одной из причин сокращения числа мигрантов стало снижение количества несовершеннолетних, которое уменьшилось почти на четверть.

Пережогин отметил, что эти данные являются предварительными, и окончательные результаты будут опубликованы в феврале. Одной из причин сокращения числа мигрантов стало снижение количества несовершеннолетних, которое уменьшилось почти на четверть.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что иностранные граждане могут быть признаны нежелательными в России, если они не обеспечили своим детям законное пребывание в стране и доступ к основному образованию.