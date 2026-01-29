В веганских котлетах российских брендов обнаружили курицу и кишечную палочку

В котлетах для вегетарианцев брендов «НЕМЯСО» и Awake Power обнаружили куриное мясо. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на результаты проверки «Роскачества».

В котлетах для вегетарианцев брендов «НЕМЯСО» и Awake Power обнаружили куриное мясо. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на результаты проверки «Роскачества».

Всего специалисты проверили продукцию девяти брендов, позиционирующих себя как веганские. Помимо мяса, в растительных блюдах марок Vego, Green Wise, CreativePea, «НЕМЯСО» и Awake Power выявили превышение микробиологических показателей. Максимальное превышение — в 24 раза — зафиксировали в котлетах Awake Power. В них также обнаружили кишечную палочку.

В продукции брендов «Не Чикен» и Vego нашли скрытые консерванты: сорбиновую и бензойную кислоты, которые не были указаны в составе.

Кроме того, выяснилось, что производства Awake Power и CreativePea по адресам, указанным на упаковке, не существуют. Информацию о «заводах-призраках» передали в надзорные органы.

Роспотребнадзор вынес предостережения производителям, а Росаккредитация приостановила действие деклараций на продукцию «Не Чикена» и «НЕМЯСА». Котлеты брендов «НЕМЯСО» и Awake Power уже сняли с продажи в одной из торговых сетей.