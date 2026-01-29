В Солотче восстановили электроснабжение после утренней аварии
В Солотче полностью восстановили электроснабжение. Свет дали в 16:45, сообщили в соцсетях АО «РГРЭС».
В Солотче полностью восстановили электроснабжение. Свет дали в 16:45, сообщили в соцсетях РГРЭС.
Ранее, в 05:40 и 07:00, из-за технологического нарушения произошло отключение электроэнергии у потребителей. Аварийные бригады в течение дня устраняли последствия повреждения на сетях.
«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение. По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефону 55-01-12», — говорится в сообщении.